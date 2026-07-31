В Минтрансе рассказали, как будут повышать эффективность грузоперевозок

В Минтрансе поделились планами повышения эффективности грузоперевозок В Минтрансе рассказали, как будут повышать эффективность грузоперевозок

Москва31 июл Вести.Для повышения эффективности грузоперевозок планируется масштабно внедрять электронные перевозочные пломбы. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель Министра транспорта РФ Борис Ташимов.

Он добавил, что электронные пломбы помогут создать единую цифровую транспортно-логистическую платформу.

Мы работаем над масштабным применением электронных перевозочных документов, навигационных пломб. Все это станет единым источником данных для построения так называемой национальной цифровой транспортно-логистической платформы, которая позволит обеспечить максимальную прослеживаемость, максимальную эффективность грузоперевозок на территории страны рассказал Ташимов

Электронные навигационные пломбы позволяют онлайн отслеживать местоположение и сохранность перевозимых грузов.

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