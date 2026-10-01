Москва1 окт Вести.Аккредитованные операторы государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) интегрируют электронный документооборот в привычные учетные системы бизнеса, обеспечивая мгновенный обмен данными между всеми участниками логистической цепочки и полную прозрачность грузоперевозок. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он отметил, что экосистема ГИС ЭПД объединяет широкий круг субъектов - от грузоотправителей и перевозчиков до представителей ритейла, - и благодаря внедрению электронных модулей в привычные бухгалтерские системы документооборот автоматизирован, что позволяет обеспечить полную прозрачность и прослеживаемость грузоперевозок для всех участников процесса в режиме реального времени.

Это не новые компании, это те же самые компании, которые создают систему бухгалтерского учета. То есть это у нас есть несколько систем, 1С, в том числе и так далее. И по сути, это просто модуль появляется в этих системах, которые позволяют в электронном виде выписывать эти документы и сразу же обмениваться ими в электронном виде, в моменте с грузополучателем. Раньше было так: грузоотправитель выписывает накладную на бумаге, там ставят подписи, печати. Она едет с грузом. И дальше грузовая компания предъявляет ее получателю. Сейчас в системе одновременно она есть и у грузоотправителя, и у грузополучателя, и у логистической компании. То есть полная прозрачность, полная прослеживаемость грузов тем самым обеспечивается сообщил Никитин

Ранее министр транспорта рассказал, как цифровизация грузов поможет развитию экономики страны.