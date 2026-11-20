Минтранс предлагает запустить в 2027 г. беспилотный автокоридор до Тюмени

Беспилотный автокоридор может появиться в России в 2027 году Минтранс предлагает запустить в 2027 г. беспилотный автокоридор до Тюмени

Москва20 ноя Вести.Минтранс предлагает в следующем году запустить беспилотные грузовики по трассе М-12 до Тюмени, сообщил директор департамента цифрового развития министерства Артем Юренков. Его слова приводит ТАСС.

Этот коридор для движения беспилотного грузового транспорта станет самым длинным беспилотным автокоридором в мире.

Сегодня озвучили, что в конце года будет трасса продлена до Тюмени. Предлагаем... беспилотники в следующем году запустить до Тюмени. Это будет самый длинный беспилотный логистический коридор в мире сказал Юренков на XX Международном форуме "Транспорт России"

По данным чиновника, сегодня по ЦКАД, трассам М-11 и М-12 до Казани курсируют 120 беспилотных грузовков, которые в общей сложности уже преодолели более 20 миллионов километров в рамках экспериментально-правового режима.