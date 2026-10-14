Москва14 октВести.Бесшовный скоростной коридор от Санкт-Петербурга до Тюмени планируют достроить до конца 2026 года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Международной выставке "Дорога 2026" в формате видеосвязи, сообщает ТАСС.
Он назвал М-12 одним из самых масштабных инфраструктурных проектов страны.
Участок от Москвы до Казани был построен за рекордные сроки, и в этом году мы надеемся, что мы дойдем уже до Тюмени. Итого у нас от Санкт-Петербурга до Тюмени будет 2 670 км скоростной дороги без светофоров, освещеннойцитирует Хуснуллина агентство
Скоростная магистраль М-12 "Восток" связывает центральные регионы страны с Уралом и Западной Сибирью. Коридор от Санкт-Петербурга до Тюмени объединит трассы М-11 "Нева", ЦКАД / МСД и М-12.