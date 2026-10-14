Скоростной коридор от Петербурга до Тюмени хотят достроить до конца 2026 года

Скоростной коридор от Петербурга до Тюмени планируют завершить до конца года Скоростной коридор от Петербурга до Тюмени хотят достроить до конца 2026 года

Москва14 окт Вести.Бесшовный скоростной коридор от Санкт-Петербурга до Тюмени планируют достроить до конца 2026 года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Международной выставке "Дорога 2026" в формате видеосвязи, сообщает ТАСС.

Он назвал М-12 одним из самых масштабных инфраструктурных проектов страны.

Участок от Москвы до Казани был построен за рекордные сроки, и в этом году мы надеемся, что мы дойдем уже до Тюмени. Итого у нас от Санкт-Петербурга до Тюмени будет 2 670 км скоростной дороги без светофоров, освещенной цитирует Хуснуллина агентство

Скоростная магистраль М-12 "Восток" связывает центральные регионы страны с Уралом и Западной Сибирью. Коридор от Санкт-Петербурга до Тюмени объединит трассы М-11 "Нева", ЦКАД / МСД и М-12.