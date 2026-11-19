Москва19 ноя Вести.Строителям высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург удалось пройти все самые сложные технологические развилки, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

России удалось научиться делать все, что нужно для строительства ВСМ, а технологические вопросы, связанные с созданием поездов для магистрали, преодолеваются в высоком темпе, подчеркнул он.

Мы понимаем, что очень многие вещи делаем впервые. Вот на сегодня в стройке удалось пройти все самые сложные технологические развилки… Это очень-очень сложный процесс. И здесь спасибо нашим ученым-железнодорожникам… которые помогли подрядчику наладить эту работу сказал Никитин

Ранее он сообщил об установке на участке ВСМ от Москвы до Твери первой железобетонной балки. Ее длина составила более 30 метров, а вес – 700 тонн. Всего для магистрали изготовят более 4 тысяч таких конструкций.

В июне Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о работе над первыми вагонами поезда для ВСМ. Тогда же он заявил, что самым большим инженерным сооружением на протяжении всего маршрута является мост через реку Шошу длиной 8 километров.