В РЖД рассказали о реализации технических решений по ВСМ Белозеров: технические решения по скоростной магистрали выполняются с запасом

Москва19 ноя Вести.Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) имеет крайне высокую важность, поэтому все технические решения по строительству и разработке выполняются с запасом. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Поскольку мы движемся не только в строительстве, а развиваются все элементы: начиная от научно-исследовательских работ, строительства собственной инфраструктуры, внутренней инфраструктуры – это новые элементы, безбалластный путь, новые рельсы, стрелочные переводы, связь и построение, собственно, самого поезда. Стройка ведется и развернута по всей длине. Соответственно, сейчас работает более 32 000 человек и более 11 000 единиц техники пояснил Белозеров

Он добавил, что РЖД строит самый длинный путепровод недалеко от Санкт-Петербурга. Его протяженность составит 14 километров. Этот путепровод будет пересекать три реки и одну федеральную трассу.

В процессе строительства дорабатываются технические решения, и для этого мы построили испытательный полигон 1,5 километра, где на сегодняшний момент уже поездами "Сапсан", который специальным образом оснащен, там есть диагностический вагон, который снимает показания с подвижного состава… Могу сказать, что по всем показателям вот все, что закладывалось изначально в техническое решение, все выполняется, причем даже с определенным запасом рассказал Белозеров

Ранее сообщалось, что путь для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом был проверен поездом "Сапсан" на скорости 230 километров в час.