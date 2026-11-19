Белозеров заявил, что до конца года соберут первый поезд для ВСМ Белозеров: до конца года соберут первый поезд для ВСМ, 96% готово

Москва19 ноя Вести.До конца 2026 года должен быть собран первый поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом сообщил генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

До конца года должен быть собран первый поезд. На сегодняшний момент он, естественно, в разобранном состоянии. 96% его элементов уже на сегодняшний момент практически собраны. Вот сейчас ведется окончательная сборка, ну и в следующем году мы будем испытывать этот поезд. Сначала он будет испытан на полигоне на предприятии, где он производится, потом на нашем кольце в Щербинке, где пройдет дополнительные испытания. Ну и потом этот участок Крюково-Тверь как раз покажет нам, как ведет себя поезд, инфраструктура на максимальных скоростях сказал Белозеров

Ранее генеральный директор-председатель правления ОАО "РЖД" заявил, что более восьми миллионов тонн контейнеров перевезут Российские железные дороги в этом году – это рекордный показатель.