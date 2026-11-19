Белозеров: в этом году РЖД перевезут более 8 млн тонн контейнеров – это рекорд

РЖД обновят исторический рекорд по перевозке контейнерных грузов в 2026 году Белозеров: в этом году РЖД перевезут более 8 млн тонн контейнеров – это рекорд

Москва19 ноя Вести.Более восьми миллионов тонн контейнеров перевезут Российские железные дороги в этом году – это рекордный показатель. Такой прогноз генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров дал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его словам, за последнее время серьезно увеличился объем перевозок зерна, удобрений, металлопроката и цветной руды.

В этом году мы полагаем, что мы перевезем более восьми миллионов тонн контейнеров. Это рекордный показатель за всю историю Российских железных дорог. Мы очень серьезно приросли по перевозке зерна почти на 40% по отношению к 2025 году. Буквально за несколько последних месяцев увеличился объем перевозки металлопроката, ломов, цветной руды, удобрений сообщил Белозеров

Также он отметил переключение транспортных потоков с Азово-Черноморского бассейна на северо-запад и на Восточный полигон.

Восточный полигон в этом году устанавливает вместе с нами новые рекорды. Традиционный груз – уголь прирос почти на 4,5%. Более 102 миллионов тонн мы уже на сегодняшний момент вывезли в этом направлении. Китайское направление тоже рекорд – более 160 миллионов тонн мы уже перевезли и идем с приростом тоже на более 4%, а контейнеры в рамках перевозок по востоку увеличились более чем на 14% добавил глава РЖД

Ранее РЖД анонсировали запуск нового туристского поезда между Россией и Китаем в 2027 году. Его маршрут может пройти через Москву и Санкт-Петербург.