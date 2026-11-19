Глава РЖД Белозеров: погрузка грузов по итогам года будет чуть ниже предыдущего

Белозеров спрогнозировал небольшое снижение погрузки грузов по итогам года Глава РЖД Белозеров: погрузка грузов по итогам года будет чуть ниже предыдущего

Москва19 ноя Вести.Погрузка грузов по итогам 2026 года составит около 1,1 млрд тонн – немного меньше, чем в 2025 году, при этом тарифный грузооборот, как ожидается, вырастет более чем на 1,1%. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Александре Суворовой заявил гендиректор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.

По словам главы РЖД, делать долгосрочные прогнозы стало сложнее.

2026 год необычен тем, что, если раньше горизонт планирования можно было видеть более долгосрочным: три года, год, месяц, то на сегодняшний момент ситуация меняется очень динамично и каждый день вносит какие-то коррективы. Соответственно, и конец ноября, и декабрь тоже еще что-то могут поправить сказал Белозеров

Белозеров сообщил, что ожидаемый объем погрузки составит около 1,1 млрд тонн.

Но в целом уже можно сказать о том, что погрузка в этом году будет чуть ниже предыдущего года. Это будет где-то 1 миллиард 100 миллионов тонн грузов. Каждый день Российские железные дороги перевозят более 3 млн человек и более 3 млн тонн грузов. Вот в районе этих цифр происходят колебания небольшие, но по ряду направлений мы традиционно достигаем рекордов отметил Белозеров

Белозеров также обратил внимание на рост грузооборота, несмотря на небольшое снижение объемов погрузки.

Несмотря на то, что погрузка вроде бы чуть-чуть – менее процента – проседает, объем грузооборота и, прежде всего, тарифного оборота растет. Тарифный грузооборот, мы предполагаем, вырастет более чем на 1,1% по итогам года заявил Белозеров

Ранее Белозеров сообщил, что восточное направление – одно из важных для РЖД, на сегодняшний момент оно является абсолютным лидером по перевозкам.