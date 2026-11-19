Белозеров раскрыл особенности формирования инвестпрограммы РЖД на 2027 год Белозеров назвал особенности формирования инвестпрограммы РЖД на следующий год

Москва19 ноя Вести.Инвестпрограмма Российских железных дорог формирует спрос на большое количество составляющих у промышленных предприятий. В первую очередь необходимо обеспечить возможность перевозок, сообщил генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он отметил, что об итоговом объеме инвестпрограмы говорить на данный момент преждевременно.

Сейчас мы согласовываем итоговые параметры нашей программы на следующий год с правительством Российской Федерации. Цифра базовая – 713 млрд 2026 года. Она увеличилась за счет переносов с 2025 года. Были поставлены дополнительные задачи, которые нужно было в этом году дополнительно выполнять сказал Белозеров

Все первоочередные необходимые направления обязательно будут профинансированы, утончил он.

Инвестпрограмма Российских железных дорог внушительная по деньгам… Прежде всего, это загрузка наших предприятий. То есть через нашу инвестипрограмму, через надежность, безопасность работы Российских железных дорог формируется спрос на очень большое количество составляющих у наших промышленных предприятий. В первую очередь нам необходимо обеспечить возможность перевозки: это локомотивы, пассажирский подвижной состав, пассажирские обустройства. Вот на это все деньги в полном объеме будут заложены под тот необходимый объем перевозок, который мы запланируем на 2027 год заверил Белозеров

В конце сентября глава РЖД сообщил, что холдинг рассчитывает на рост инвестпрограммы в 2027 году по отношению к уточненному плану на 2026 год до 783 млрд рублей.