Белозеров: в РЖД в 2026 году освоила 450 млрд руб. из 783 млрд

В РЖД освоили свыше 450 млрд рублей из 783 млрд в этом году Белозеров: в РЖД в 2026 году освоила 450 млрд руб. из 783 млрд

Москва28 сен Вести.ОАО "РЖД" в рамках инвестиционной программы освоила в 2026 году свыше 450 млрд рублей из 783 млрд. Об этом сообщил гендиректор – председатель правления компании Олег Белозеров в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

На данный момент мы освоили и инвестировали более 450 млрд рублей. В этом году инвестпрограмма составит 783 млрд рублей — это уточненная инвестпрограмма с переходящими остатками рассказал глава РЖД

Он подчеркнул, что инвестпрограммы компании — это не просто "вложения ради вложений".

Вместе с нами работает огромное количество коопераций, предприятий — это заработная плата, это развитие, начиная от машиностроения до цементной [промышленности]. Соответственно, 117 млрд в качестве примера уже сейчас вкладываются в закупку локомотивов… Что даст нам новые возможности по объемам перевозок, а нашим производителям — возможность произвести следующие более современные локомотивы добавил Белозеров

Инвестпрограмма на 2027 год находится на этапе формирования, отметил он.

Мы ее формируем всегда с правительством, потому что прогноз нам выдает Министерство экономического развития. Правительство рассматривает, утверждает прогнозные показатели, и мы зависим от того, какие параметры будут заложены правительством в бюджет экономики. Поэтому процесс сейчас идет очень активно, цифры уточняются. Надеемся, что в следующем году инвестпрограмма покажет прирост. Наверное, правильнее будет сказать, что все инвестиционные потребности Российских железных дорог будут одобрены, утверждены и удовлетворены резюмировал он

Ранее Белозеров сообщал, что в РЖД тестируют участок будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) под динамической нагрузкой поезда "Сапсан".