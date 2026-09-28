94% транзита грузов через Россию поступает в дружественные государства Глава РЖД Белозеров: 94% транзита грузов через РФ идет в дружественные страны

Москва28 сен Вести.На сегодняшний день 94% грузов, идущих через Россию, поступает в дружественные государства; востребованность и объем перевозок постоянно увеличиваются. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Он сообщил о планах РЖД установить рекорд по перевозке грузов в Китай. По итогам прошлого года, как отметил Белозеров, в КНР было перевезено 186 млн тонн.

Транзит идет прежде всего в дружественные страны. На сегодняшний момент 94 с лишним процента – это перевозка грузов в [дружественные страны] и из дружественных стран. И востребованность, и объем перевозок постоянно прирастает. Поэтому все наши мощности востребованы. С коллегами - прежде всего по БРИКС, ШОС, ЕАЭС - мы находимся в постоянном контакте. Есть постоянный запрос на использование наших Российских железных дорог: высокая скорость, удобство, объединение экономик дает возможности. Ну и, конечно, это страны АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона. – Прим. ред.) - на Дальнем Востоке, в том числе и рост импорта оттуда отметил Белозеров

По словам главы РЖД, прирост числа импортируемых контейнеров в страны АТР составил по отношению к предыдущему году более 35%.

В целом ситуация сейчас говорит о том, что железнодорожный транспорт и маршруты через Россию являются максимально надежными и комфортными для грузоотправителей заключил он

Ранее Белозеров сообщил, что в РЖД справляются с растущим объемом поставок из Китая. По его словам, в 2026 году ожидается новый рекорд в товарообороте между РФ и КНР.