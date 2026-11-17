Москва17 нояВести.Компания РЖД анонсировала запуск нового туристского поезда между Россией и Китаем в 2027 году. Его маршрут может пройти через Москву и Санкт-Петербург. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель генерального директора компании Иван Колесников.
По словам собеседника агентства, в настоящее время проводится подготовительная работа, а к весне российская сторона надеется получить ясность по организационным вопросам. Рабочее название нового поезда "Великий чайный путь".
Рассчитываем в 2027 году запустить этот туристский поездсказал Колесников
Представитель РЖД отметил, что точкой отправления из Китая может стать Пекин либо северные районы страны.
Колесников добавил, что в этом году компания устраивала для китайских партнеров в сфере туризма и медиакоммуникаций тестовую поездку через территорию России. По итогам китайские партнеры выразили пожелание, чтобы в новый маршрут была включена не только Москва, но и Северная столица. Сейчас этот вопрос прорабатывается.
С этого года между Россией и Китаем уже курсирует турпоезд Владивосток – Суйфэньхэ – Владивосток. Он будет назначаться на конкретные даты по заявкам туроператора, пояснил Колесников.
Ранее стало известно, что железнодорожное сообщение между Пекином и Иркутском возобновят с 25 ноября 2026 года после шестилетнего перерыва.