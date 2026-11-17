РЖД: запуск нового турпоезда между Россией и Китаем запланирован на 2027 год

Новый турпоезд свяжет Россию и Китай в 2027 году РЖД: запуск нового турпоезда между Россией и Китаем запланирован на 2027 год

Москва17 ноя Вести.Компания РЖД анонсировала запуск нового туристского поезда между Россией и Китаем в 2027 году. Его маршрут может пройти через Москву и Санкт-Петербург. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель генерального директора компании Иван Колесников.

По словам собеседника агентства, в настоящее время проводится подготовительная работа, а к весне российская сторона надеется получить ясность по организационным вопросам. Рабочее название нового поезда "Великий чайный путь".

Рассчитываем в 2027 году запустить этот туристский поезд сказал Колесников

Представитель РЖД отметил, что точкой отправления из Китая может стать Пекин либо северные районы страны.

Колесников добавил, что в этом году компания устраивала для китайских партнеров в сфере туризма и медиакоммуникаций тестовую поездку через территорию России. По итогам китайские партнеры выразили пожелание, чтобы в новый маршрут была включена не только Москва, но и Северная столица. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

С этого года между Россией и Китаем уже курсирует турпоезд Владивосток – Суйфэньхэ – Владивосток. Он будет назначаться на конкретные даты по заявкам туроператора, пояснил Колесников.

Ранее стало известно, что железнодорожное сообщение между Пекином и Иркутском возобновят с 25 ноября 2026 года после шестилетнего перерыва.