Замглавы РЖД: новый плацкарт с удлиненными полками построят в РФ в 2026 году

Новый вид плацкартных вагонов с удлиненными полками появится в России Замглавы РЖД: новый плацкарт с удлиненными полками построят в РФ в 2026 году

Москва14 окт Вести.Новый плацкартный вагон с более длинными полками построят в России в 2026 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Российских железных дорог" (РЖД) Иван Колесников на полях форума "Общественный транспорт 2026".

Продолжаем развивать линейку вагонов габарита Т. В прошлом году мы запустили штабной купейный. В этом году мы должны вместе с коллегами с Тверского вагоностроительного завода сделать, изготовить вагон плацкартный сказал Колесников

Вагон серии T в купейном варианте начал курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом в 2025 году. Полки нового вагона увеличились до двух метров, проход по салону расширили на девять сантиметров, а спальные места – на 15 сантиметров. Вместо стандартных 36 пассажирских мест в обновленном купе стало 40.

РЖД анонсировали строительство плацкартного вагона с увеличенными габаритами летом 2025 года, когда об этом в интервью высказался сам Колесников. Тогда замглавы РЖД заявил, что перевозчик ожидает строительства вагонов серии T в 2026 году.

Ранее генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров рассказал, что для повышения качества и объемов пассажирских перевозок в РЖД внедряют скоростные и двухэтажные подвижные составы, адаптируясь к растущему спросу и обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности пассажиров.