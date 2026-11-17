РЖД: длина полок в новых плацкартах увеличится почти до 190 см

В российских поездах появятся полки длиной около 190 см РЖД: длина полок в новых плацкартах увеличится почти до 190 см

Москва17 ноя Вести.Спальные места в новых плацкартных вагонах российского производства станут длиннее на 10–14 сантиметров по сравнению с действующими стандартами. Об этом РИА Новости сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.

По его словам, сборку первого такого вагона на Тверском вагоностроительном заводе планируется завершить до конца 2026 года.

Все полки в новом плацкартном вагоне станут просторнее: поперечные увеличатся в длину на 14 сантиметров - до 189,1 сантиметра и на 3 сантиметра в ширину – до 62,7 сантиметра, а боковые – на 10 и 4 сантиметров, соответственно, то есть до 187,5 сантиметра и 58,5 сантиметра сказал Колесников

Замглавы РЖД уточнил, что при соблюдении всех необходимых регламентов компания рассчитывает получить сертификат соответствия на новый вагон в апреле–мае 2027 года.

Подвижной состав увеличенного габарита Т будет предназначен для эксплуатации на всей железнодорожной сети России. При этом РЖД намерены формировать полноценные составы из вагонов нового типа. Разработку спальных вагонов повышенной комфортности (СВ) и вагонов-ресторанов габарита Т планируется завершить в 2027–2028 годах.

РЖД анонсировал строительство нового плацкарта летом 2025 года. Тогда же между Москвой и Санкт-Петербургом начал курсировать вагон серии T в купейном варианте.