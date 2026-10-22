Федеральная пассажирская компания изменит требования к переноскам для животных ФПК ограничит размеры переносок для питомцев

Москва22 окт Вести.Федеральная пассажирская компания корректирует правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом ФПК сообщила в своем Telegram-канале.

В частности, будет унифицирована разрешенная высота переноски для питомцев, чтобы она помещалась на место для ручной клади с высотой 30 сантиметров.

Это позволит домашним любимцам путешествовать не в проходе, где создается угроза их безопасной перевозке и где они могут мешать другим пассажирам, а в предусмотренном для их перевозки пространстве добавили в ФПК

В компании уточнили, что есть питомцы, которые просто не помещаются в подобные переноски. В этом случае можно выкупить дополнительное место для животного. Для этого в кассе нужно получить бесплатный перевозочный документ.

ФПК особо отметила, что по сумме трех измерений переноска не должна превышать 180 сантиметров.

Новые правила вступают в силу с 1 февраля 2027 года.