РЖД с 1 декабря изменит правила возврата билетов на поезда дальнего следования В России изменятся правила возврата билетов на поезда дальнего следования

Москва31 окт Вести.С 1 декабря в России начнет действовать новый порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. Размер сбора будет определяться в процентах от стоимости и зависеть от того, сколько времени осталось до отправления, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию РЖД.

Согласно новой шкале, при возврате билета за 45 суток и более до отправления сбор составит 1% от тарифа, за 30–44 суток — 3%, за 10–29 суток — 5%, а за 9 суток и менее — 10%. Таким образом, чем раньше пассажир сдает билет, тем меньше он заплатит.

Сейчас за возврат взимается фиксированный сбор, который будет действовать до 30 ноября включительно. В РЖД рассчитывают, что прогрессивная шкала снизит число массовых возвратов непосредственно перед отправлением, что позволит предлагать освободившиеся места пассажирам, планирующим поездки заранее.

Новые правила будут применяться только к билетам, приобретенным с 1 декабря 2026 года.