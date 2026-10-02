РЖД: сбор за возврат ж/д билета с 1 декабря составит от 1 до 10% его стоимости

Новые правила возврата ж/д билетов со сбором до 10% введут в России с декабря РЖД: сбор за возврат ж/д билета с 1 декабря составит от 1 до 10% его стоимости

Москва2 окт Вести.РЖД вводит новые правила возврата железнодорожных билетов: с 1 декабря сбор составит от 1% до 10% стоимости билета вместо прежней единой суммы в 3 рубля 70 копеек, говорится в сообщении компании.

Сейчас сбор РЖД за возврат составляет 3 рубля 70 копеек независимо от стоимости билета.

...С 1 декабря 2026 года на российских железных дорогах начнет действовать прогрессивная шкала, при которой размер сбора зависит от того, сколько времени остается до отправления поезда говорится в сообщении

Так, при возврате билета за 45 суток и более до отправления сбор составит 1% от тарифа на проезд, при возврате от 30 до 44 суток – 3%, от 10 до 29 суток – 5%.

Если человек решит вернуть билет за девять и менее суток до отправления, то ему придется заплатить сбор в 10% от тарифа на проезд.

При расчете сбора учитывается стоимость проездного документа без цены сервисных услуг и без платы за пользование комплектом постельного белья.

Такой подход позволит снизить количество бронирований "на всякий случай" и последующий возврат билетов непосредственно перед отправлением поезда подчеркивает РЖД

В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал о планах ввести полумиллионные штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов.