Москва2 октВести.РЖД вводит новые правила возврата железнодорожных билетов: с 1 декабря сбор составит от 1% до 10% стоимости билета вместо прежней единой суммы в 3 рубля 70 копеек, говорится в сообщении компании.
Сейчас сбор РЖД за возврат составляет 3 рубля 70 копеек независимо от стоимости билета.
...С 1 декабря 2026 года на российских железных дорогах начнет действовать прогрессивная шкала, при которой размер сбора зависит от того, сколько времени остается до отправления поездаговорится в сообщении
Так, при возврате билета за 45 суток и более до отправления сбор составит 1% от тарифа на проезд, при возврате от 30 до 44 суток – 3%, от 10 до 29 суток – 5%.
Если человек решит вернуть билет за девять и менее суток до отправления, то ему придется заплатить сбор в 10% от тарифа на проезд.
При расчете сбора учитывается стоимость проездного документа без цены сервисных услуг и без платы за пользование комплектом постельного белья.
Такой подход позволит снизить количество бронирований "на всякий случай" и последующий возврат билетов непосредственно перед отправлением поездаподчеркивает РЖД
В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал о планах ввести полумиллионные штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов.