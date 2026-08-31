В РФ утвердили максимально разрешенный сбор за возврат билета на поезд ФАС России утвердила сбор до 10% за возврат железнодорожного билета

Москва31 авг Вести.Максимально разрешенный сбор средств за возврат железнодорожных билетов в России теперь составляет 10% от их стоимости. Такое решение приняла Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС), соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования нормативных актов.

Установить, что размер сбора за оформление возврата денег за неиспользованный проездной документ (билет) ... рассчитывается… самостоятельно и не может превышать 10 процентов от стоимости проездного документа (билета) говорится в документе

Уточняется, что изменения затронут ОАО "Российские железные дороги", АО "Федеральная пассажирская компания", АО ТК "Гранд Сервис Экспресс", АО "АК "Железные дороги Якутии" и АО "Пассажирская компания "Сахалин".

Информация о размере сбора должна быть размещена на официальном сайте компании. Пассажиры должны быть проинформированы об этом не менее чем за 10 календарных дней до дня начала его применения.

26 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает наказание перекупщикам железнодорожных билетов. Так, физическим лицам грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а юридическим – от 400 до 500 тысяч.