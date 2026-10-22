Переноски для животных в поездах ограничат по высоте ФПК ограничит по высоте переноски для животных в поездах дальнего следования

Москва22 окт Вести.Переноски для животных в поездах дальнего следования будут ограничены по высоте с 1 февраля 2027 года, для переноски большего размера владелец должен будет выкупить дополнительное место. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Отмечается, что решение назрело давно из-за участившихся жалоб пассажиров на перевозку домашних животных на местах, не предназначенных для этих целей.

Принято решение унифицировать допускаемую высоту переноски. По правилам перевозки животных, переноска должна размещаться на местах ручной клади, высота которых в соответствие с конструкцией большинства вагонов, не более 30 сантиметров. Это позволит домашним любимцам путешествовать не в проходе, где создается угроза их безопасной перевозки и где они могут мешать другим пассажирам, а в предусмотренном для их перевозки пространстве говорится в сообщении

В случае если высота переноски будет превышать 30 сантиметров, то владелец-пассажир может выкупить для своего питомца дополнительное место, на котором разместится переноска. При этом нужно будет оформить бесплатный перевозочный документ на животное – в кассе или прямо в поезде.

В ФПК напомнили, что переноска по-прежнему по сумме трех измерений не должна превышать 180 сантиметров, в которой животное может лежать в естественной позе, вставать в полный рост, перемещаться и поворачиваться.