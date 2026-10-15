РЖД показали первый в России пригородный поезд с технологией push-pull

Первую в России электричку с технологией push-pull показали РЖД РЖД показали первый в России пригородный поезд с технологией push-pull

Москва15 окт Вести.Пригородный поезд ДП2Д с новой для России технолгией push-pull ("тяни-толкай") показал холдинг "Российские железные дороги" (РЖД). Об этом пишет ТАСС.

Замглавы холдинга Иван Колесников рассказал, что поезд будет ходить из Санкт-Петербурга в направлении Ивангорода.

Новый поезд будет использоваться для перевозок на неэлектрифицированных участках с гибким пассажиропотоком. В нем будет шесть вагонов и всего 636 сидячих мест, включая места для маломобильных пассажиров.

Управлять поездом можно будет из кабины локомотива и из головного вагона, в зависимости от направления движения. Он сможет развивать скорость до 120 км в час.