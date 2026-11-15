На Сахалине представили первый в РФ поезд на водородном топливе Первый в России водородный поезд представили на Сахалине

Москва15 ноя Вести.Губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и заместителю гендиректора РЖД Ивану Колесникову показали первый в России пассажирский поезд на водородном топливе. В 2027 году он пройдет приемочные и сертификационные испытания, как сообщается на сайте предприятия-изготовителя группы компаний "Трансмашхолдинг" (ТМХ).

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников осмотрели высокотехнологичную новинку Трансмашхолдинга — поезд на водородных топливных элементах модели 62 4584 говорится в сообщении

Губернатор Лимаренко уточнил, что испытания начнутся в 2027 году и сначала будут проходить в Москве и Московской области, а в середине года продолжатся на Сахалине. Там же эти поезда будут ходить.