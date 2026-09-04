Москва4 сенВести.На Сахалине готовятся к запуску первого в России пассажирского поезда на водородном топливе. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Губернатор Валерий Лимаренко уже обсудил реализацию проекта с заместителем генерального директора РЖД Иваном Колесниковым.
После сертификации первый в России пассажирский поезд на водородном топливе будет курсировать на одном из маршрутов Южно-Сахалинской агломерациизаявил Валерий Лимаренко
Поезд построят на Демиховском машиностроительном заводе "Трансмашхолдинга" до конца 2026 года. Последний этап испытаний пройдет на Сахалине.ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2027 – начало 2028 года.
Состав будет работать на неэлектрифицированных участках и не будет производить вредных выбросов – выхлоп представляет собой водяной пар. На Сахалине также создадут заправочную инфраструктуру и мощности по производству водородного топлива.
Проект реализуется при партнерстве "Трансмашхолдинга", РЖД и правительства региона при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.