"Сапсан" проверил путь для ВСМ Москва – Петербург на скорости 230 км/ч РЖД завершили первый этап испытаний пути для ВСМ Москва – Петербург

Москва6 ноя Вести.Российские железные дороги завершили первый этап испытаний безбалластного железнодорожного пути, разработанного для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Проверки проходили на экспериментальном участке полигона Саблино – Тосно в Ленинградской области.

РЖД завершили первый этап испытаний верхнего строения пути для ВСМ Москва – Санкт-Петербург говорится в сообщении пресс-службы

В ходе тестирования поезд "Сапсан" выполнил 210 рейсов, 130 из которых пришлись на движение по прямому участку со скоростью до 230 километров в час, а еще 80 – по боковому направлению со скоростью до 140 километров в час. Следующим этапом станут приемочные испытания новой конструкции. В РЖД рассчитывают завершить их к началу зимы.

Высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург представляет собой проект двухпутной железной дороги, после запуска которого поездка между двумя столицами будет занимать 2 часа 15 минут.

В дальнейшем строительство аналогичных магистралей также предусмотрено в направлениях Екатеринбурга, Адлера, Рязани и Минска.

Ранее в пятницу пресс-служба российского правительства сообщила, что на участке от Москвы до Твери была установлена первая тестовая железобетонная балка.