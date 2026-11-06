Москва6 нояВести.Российские железные дороги завершили первый этап испытаний безбалластного железнодорожного пути, разработанного для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Проверки проходили на экспериментальном участке полигона Саблино – Тосно в Ленинградской области.
РЖД завершили первый этап испытаний верхнего строения пути для ВСМ Москва – Санкт-Петербургговорится в сообщении пресс-службы
В ходе тестирования поезд "Сапсан" выполнил 210 рейсов, 130 из которых пришлись на движение по прямому участку со скоростью до 230 километров в час, а еще 80 – по боковому направлению со скоростью до 140 километров в час. Следующим этапом станут приемочные испытания новой конструкции. В РЖД рассчитывают завершить их к началу зимы.
Высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург представляет собой проект двухпутной железной дороги, после запуска которого поездка между двумя столицами будет занимать 2 часа 15 минут.
В дальнейшем строительство аналогичных магистралей также предусмотрено в направлениях Екатеринбурга, Адлера, Рязани и Минска.
Ранее в пятницу пресс-служба российского правительства сообщила, что на участке от Москвы до Твери была установлена первая тестовая железобетонная балка.