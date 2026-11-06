Первая железобетонная балка установлена на участке ВСМ от Москвы до Твери

Первую железобетонную балку установили для ВСМ Москва - Петербург Первая железобетонная балка установлена на участке ВСМ от Москвы до Твери

Москва6 ноя Вести.Вице-премьер РФ Андрей Никитин провел совещание по реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург, на котором он сообщил об установке на участке от Москвы до Твери первой тестовой железобетонной балки.

Как отметили в пресс-службе кабмина, длина конструкции составляет более 30 метров, а ее вес - 700 тонн.

Это важный технологический рубеж. Мы перешли от проектирования и подготовки к сборке пролетов. Дальнейшая задача – масштабировать производство на 10 специализированных полигонах и держать высокую скорость монтажа сказал Никитин

Всего для ВСМ изготовят более 4 тысяч таких конструкций.

В июне Никитин на встрече с главой госудраства Владимиром Путиным рассказывал о работе над первыми вагонами поезда для ВСМ. Тогда он также сообщал, что самым большим инженерным сооружением на протяжении всего маршрута является мост через реку Шошу длиной 8 километров.