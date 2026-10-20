Москва20 октВести.Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург и поезда для нее идет по плану, сообщил информационной службе "Вести" министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Идет строительство [магистрали], идет строительство поезда, идут испытания технологий. Пока все идет в планесказал Никитин
В июне на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Никитин сообщил, что первые пять вагонов поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург практически готовы, отметив, что работа развернута на всем протяжении проекта ВСМ.