Глава Минтранса сообщил, что работы по строительству ВСМ идут по графику Никитин: строительство ВСМ идет по плану

Москва20 окт Вести.Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург и поезда для нее идет по плану, сообщил информационной службе "Вести" министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Идет строительство [магистрали], идет строительство поезда, идут испытания технологий. Пока все идет в плане сказал Никитин

В июне на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Никитин сообщил, что первые пять вагонов поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург практически готовы, отметив, что работа развернута на всем протяжении проекта ВСМ.