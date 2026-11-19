В РФ началось полномасштабное строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург Вице-премьер Никитин сообщил о начале полномасштабного строительства ВСМ

Москва19 ноя Вести.Российский вице-премьер Андрей Никитин сообщил о начале полномасштабной реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург.

На ВСМ Москва - Петербург перешли к полномасштабной стройке. 679 км новой инфраструктуры, более 32 тыс. специалистов, 11 тыс. единиц техники сообщил он на полях форума "Транспорт России"

Высокоскоростная магистраль - это специализированная электрифицированная двухпутная железная дорога, рассчитанная на движение поездов со скоростью от 200 до 400 км/ч. В России таких линий пока не существует, и первым проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.

Полностью запустить дорогу планируется в 2028 году. После открытия время в пути между столицами сократится до 2 часов 15 минут.

Ранее в РЖД рассказали о реализации технических решений по ВСМ.