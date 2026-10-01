Никитин: поездки по ВСМ Москва – Минск могут быть бесшовными для пассажиров

Меморандум по ВСМ Москва – Минск открывает возможности бесшовного сообщения Никитин: поездки по ВСМ Москва – Минск могут быть бесшовными для пассажиров

Москва1 окт Вести.Меморандум по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Минском откроет возможности организации бесшовных поездок пассажиров. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, работа над ВСМ Москва – Минск будет происходить в максимально тесной технологической кооперации.

Сегодняшний меморандум, который подписываем, это документ, который открывает нам работу по синхронизации нормативов, по синхронизации всех правил, чтобы так же, как мы с вами сделали по пригородному сообщению, где бесшовно это происходит для пассажиров, также мы будем работать над ВСМ Москва – Минск сообщил Никитин

Об обсуждении Россией и Белоруссией проекта строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском сообщил в сентябре 2025 года вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Разработка отечественного поезда для ВСМ идет строго по графику, и уже в следующем году он поступит на многоэтапные испытания, рассказал ранее генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.