Россия и Белоруссия подписали соглашение о строительстве ВСМ из Москвы в Минск

РФ и Белоруссия подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва - Минск Россия и Белоруссия подписали соглашение о строительстве ВСМ из Москвы в Минск

Москва1 окт Вести.Министр транспорта РФ Андрей Никитин и министр транспорта и коммуникации Белоруссии Алексей Ляхнович подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Минск. Об этом глава Минтранса России сообщил журналистам.

Торжественная церемония подписания прошла в Доме правительства Белоруссии.

Скреплению документов предшествовало заседание Совета министров Союзного государства, которое провели председатель российского правительства Михаил Мишустин и белорусский премьер-министр Александр Турчин.

Обсуждение проекта ВСМ между Москвой и Минском началось в сентябре 2025 года. По словам зампредставителя правительства РФ Алексея Оверчука, между РФ, Белоруссией и Казахстаном с поддержкой ЕАЭС уже реализуется проект по разработке и созданию стрелочного оборудования для ВСМ.