В Минтрансе сообщили о расширении трансграничных маршрутов в Белоруссию Глава Минтранса Никитин сообщил о расширении маршрутов в Белоруссию

Москва1 окт Вести.Министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой о расширении трансграничных маршрутов в Белоруссию.

По его словам, в апреле началось движение по новым интеграционным трансграничным пригородным маршрутам Смоленск — Орша и Смоленск — Витебск. Пассажиропоток поездов превысил ожидания, отметил министр.

По одному маршруту в пять раз превышен пассажиропоток, по другому — по-моему, в 2,5-3. Но рано говорить об итогах, потому что если мы с вами с 1 апреля это открывали, и прошел самый пиковый летний сезон, посмотрим, как будет [в период] осень-зима, и дальше будем с коллегами обсуждать расширение этих маршрутов с учетом той практики, которая будет рассказал чиновник

Ранее сообщалось о планах РЖД до 2045 года — будет проложено пять линий высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы до Минска, Санкт-Петербурга, Адлера, Рязани и Екатеринбурга.