Скоростной маршрут в Минск: пассажиропоток будущей ВСМ оценили в 5,8 млн человек Минтранс: пассажиропоток ВСМ Москва — Минск составит 5,8 млн человек в год

Москва1 окт Вести.Прогнозируемый пассажиропоток высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Минск может составить до 5,8 млн человек в год. Об этом журналистам сообщил глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин.

Пассажиропоток достойный и позволит сделать экономически оправданный проект, <…> пассажиропоток - до 5,8 млн человек в год сказал министр

Ранее сообщалось, что в России планируется построить пять линий ВСМ. Помимо направления Москва — Минск, это магистраль из Москвы в Санкт-Петербург, которая уже реализуется, линия Москва — Екатеринбург через Казань, а также ветки до Адлера и Рязани. 1 октября стало известно, что РФ и Белоруссия подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва - Минск.

Общая протяженность сети ВСМ к 2050 году превысит 4 500 километров. Реализация всех проектов, как ожидается, обеспечит суммарный пассажиропоток в объеме 77 млн человек. Из них 23 млн придется на линию Москва — Санкт-Петербург и 54 млн — на остальные четыре направления.