Никитин: в поездах на ВСМ будут эргономичные места для удобства пассажиров

Стало известно, чем будут оснащены поезда на ВСМ для удобства пассажиров Никитин: в поездах на ВСМ будут эргономичные места для удобства пассажиров

Москва22 ноя Вести.Эргономичные места будут в российских поездах на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург". Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер России Андрей Никитин.

По его словам, при проектировании салона поездов специалисты отдали приоритет комфорту пассажиров.

Будут разные классы обслуживания, эргономичные места для работы и отдыха, продуманные зоны для багажа уточнил Никитин

Кроме того, по словам вице-премьера, особое внимание было уделено созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан, а также удобству семей с детьми.

Ранее Никитин сообщил, что в России началась полномасштабная реализация проекта по строительству ВСМ, которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что дорогу полностью запустят в 2028 году.