Москва22 нояВести.Эргономичные места будут в российских поездах на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург". Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер России Андрей Никитин.
По его словам, при проектировании салона поездов специалисты отдали приоритет комфорту пассажиров.
Будут разные классы обслуживания, эргономичные места для работы и отдыха, продуманные зоны для багажауточнил Никитин
Кроме того, по словам вице-премьера, особое внимание было уделено созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан, а также удобству семей с детьми.
Ранее Никитин сообщил, что в России началась полномасштабная реализация проекта по строительству ВСМ, которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что дорогу полностью запустят в 2028 году.