Москва21 нояВести.Россия начала готовить инженеров по новым специальностям для высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург", заявил агентству ТАСС глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.
Он отметил, что стране нужны тысячи квалифицированных специалистов, которые бы смогли построить ВСМ и обеспечить ее эксплуатацию.
Появляется новая специальность - инженер высокоскоростного транспорта. Подготовка кадров уже ведется в профильных вузах, где студенты могут осваивать соответствующие образовательные программысказал Ядров
Ранее вице-премьер РФ Андрей Никитин проинформировал, что строители ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" успешно прошли все самые сложные технологические развилки. Вопросы по технологиям, связанным с созданием поездов для магистрали, преодолеваются в высоком темпе, добавил он.