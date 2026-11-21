Ядров: в России началась подготовка инженеров по новым специальностям для ВСМ

Ядров сообщил о начале подготовки инженеров высокоскоростного транспорта для ВСМ Ядров: в России началась подготовка инженеров по новым специальностям для ВСМ

Москва21 ноя Вести.Россия начала готовить инженеров по новым специальностям для высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург", заявил агентству ТАСС глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.

Он отметил, что стране нужны тысячи квалифицированных специалистов, которые бы смогли построить ВСМ и обеспечить ее эксплуатацию.

Появляется новая специальность - инженер высокоскоростного транспорта. Подготовка кадров уже ведется в профильных вузах, где студенты могут осваивать соответствующие образовательные программы сказал Ядров

Ранее вице-премьер РФ Андрей Никитин проинформировал, что строители ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" успешно прошли все самые сложные технологические развилки. Вопросы по технологиям, связанным с созданием поездов для магистрали, преодолеваются в высоком темпе, добавил он.