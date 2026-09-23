В Ленобласти тестируют пути для будущей ВСМ

РЖД тестируют в Ленобласти пути для будущей ВСМ В Ленобласти тестируют пути для будущей ВСМ

Москва23 сен Вести.РЖД тестируют первый путь для будущей высокоскоростной магистрали на полигоне Саблино – Тосно в Ленинградской области, сообщили в компании.

Отмечается, что на полигоне построили участок длиной 1,5 километра для проверки конструкции пути под нагрузкой "Сапсанов".

За состоянием пути при движении состава следят более 1,5 тыс. датчиков, часть из них разместили под землей сказано в сообщении

В ходе испытаний специалисты оценят напряжение в элементах конструкции, их взаимодействие друг с другом, а также надежность земляного полотна при перепадах температур и плавность хода состава.