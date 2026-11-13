Поезд из Пекина в Россию возобновит курсирование после 6 лет перерыва

Железнодорожное сообщение Пекин — Иркутск возобновят по договоренности РФ и КНР Поезд из Пекина в Россию возобновит курсирование после 6 лет перерыва

Москва13 ноя Вести.Пассажирский поезд, который связывает Пекин и Иркутск, вновь начнет курсировать с 25 ноября 2026 года после шестилетнего перерыва.

Возобновление работы этого маршрута РИА Новости подтвердили в РЖД.

Состав будет следовать через Улан-Батор. До начала пандемии коронавируса между Москвой и Пекином курсировал прямой международный поезд, который также останавливался в Иркутске и Улан-Баторе. В феврале 2020 года сообщение прервали из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Сейчас РЖД и Китайские железные дороги согласовали организацию международного поезда №3/4 по маршруту Пекин – Иркутск, который следует через столицу Монголии. Первый рейс из Пекина отправится 25 ноября, а из Иркутска – 28 ноября.

Поезд будет ходить раз в неделю: из Пекина – по средам в 7.27 по местному времени, остановка в Улан-Баторе – по четвергам в 14.35, а прибытие в Иркутск – по пятницам в 14.55.

Обратно из Иркутска состав будет курсировать по субботам в 6.58, с остановкой в Улан-Баторе по воскресеньям в 6.38 и с прибытием в Пекин по понедельникам в 14.35.

В пути предусмотрены остановки на станциях Цзининань, Эрлянь, Дзамын-Удэ, Саншанд, Чойр, Дзун-Хара, Дархан, Сухэ-Батор, Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем частично восстановили в середине декабря 2024 года: тогда снова начал курсировать поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково Китайских железных дорог. В марте 2026 года запустили состав РЖД между Забайкальском (Россия) и Маньчжурией (Китай).

Ранее гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал об объемах железнодорожных перевозок России с КНР.