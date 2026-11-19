Белозеров: уже более 1,1 млрд пассажиров перевезены за 10 месяцев этого года

РЖД перевезли свыше 1,1 млрд пассажиров за 10 месяцев этого года Белозеров: уже более 1,1 млрд пассажиров перевезены за 10 месяцев этого года

Москва19 ноя Вести.Российские железные дороги за 10 месяцев этого года перевезли более 1,1 миллиарда пассажиров туристскими поездами. Об этом генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По пассажирским перевозкам мы надеемся, что этот год будет рекордным. 2025-й был рекордным годом. Но сейчас уже по факту за 10 месяцев перевезено 1,1 миллиарда пассажиров, свыше этой цифры. Соответственно, планируем, что установим в этой части очередной рекорд отметил он

По словам главы РЖД, одной из особенностей этого года стал тренд на увеличение перевозок скоростными поездами.

Еще одна особенность – растет перевозка скоростными поездами. И мне приятно сказать, почти на 30% рост двухэтажного подвижного состава. То есть пассажиры выбирают двухэтажные поезда добавил Белозеров

В следующем году появятся дополнительные маршруты туристских поездов – сеть охватит 130 маршрутов и добавится два новых региона: Удмуртия и Тверь, – подытожил он.