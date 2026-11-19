Москва19 нояВести.Российские железные дороги за 10 месяцев этого года перевезли более 1,1 миллиарда пассажиров туристскими поездами. Об этом генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.
По пассажирским перевозкам мы надеемся, что этот год будет рекордным. 2025-й был рекордным годом. Но сейчас уже по факту за 10 месяцев перевезено 1,1 миллиарда пассажиров, свыше этой цифры. Соответственно, планируем, что установим в этой части очередной рекордотметил он
По словам главы РЖД, одной из особенностей этого года стал тренд на увеличение перевозок скоростными поездами.
Еще одна особенность – растет перевозка скоростными поездами. И мне приятно сказать, почти на 30% рост двухэтажного подвижного состава. То есть пассажиры выбирают двухэтажные поездадобавил Белозеров
В следующем году появятся дополнительные маршруты туристских поездов – сеть охватит 130 маршрутов и добавится два новых региона: Удмуртия и Тверь, – подытожил он.