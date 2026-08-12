В РЖД поделились планами до 2030 года увеличить количество туристов до 3 млн

Зам руководителя РЖД Колесников рассказал о планах по запуску новых турмаршрутов В РЖД поделились планами до 2030 года увеличить количество туристов до 3 млн

Москва12 авг Вести.РЖД планирует ежегодно расширять сеть туристических маршрутов, чтобы к 2030 году увеличить число пассажиров железнодорожного туризма. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Иван Колесников

По его словам, в текущем году будет запущено до четырех новых направлений, работа в этом направлении продолжится.

Решили вопрос такого всестороннего представления нашей страны. Мы реализуем эти маршруты, но у нас есть планы ежегодного увеличения этой сетки. В этом году мы порядка трех-четырех маршрутов дополнительно запускаем. И дальше не собираемся останавливаться. В наших планах до 2030 года увеличить количество туристов, путешествующих железнодорожным транспортом, до 3 млн человек рассказал Колесников

На текущий момент сеть туристических железнодорожных маршрутов РЖД охватывает всю страну — от Кавказских гор до сибирских просторов, насчитывая 27 регулярных направлений. Данный формат путешествий позволяет в сжатые сроки посетить ключевые достопримечательности регионов. Программы поездок варьируются от двух до семи дней.

График составлен таким образом, что дневное время отведено для экскурсионного обслуживания или самостоятельного осмотра городов, а ночные переезды позволяют оптимизировать логистику и сократить расходы на проживание в гостиницах

РЖД продолжает удивлять путешественников: в этом году компания тестирует сразу четыре уникальных туристических направления: любителей природы ждет "Долина Нарзанов" на Кавказе, ценителей северной романтики — тур "Белые ночи на Севере", а поклонников литературы — маршрут "Вдохновение эпох", пролегающий по местам, где черпали вдохновение поэты Сергей Есенин и Михаил Лермонтов.

Также в этом сезоне уже состоялся "космический" вояж, посвященный юбилею полета Гагарина. Все программы продуманы до мелочей: плотный график, интересные экскурсии, чтобы каждый пассажир остался доволен.

Ранее арт –директор поезда "Русский Север" Александр Назаров сообщил, о настоящем "путешествии в сказку" по маршруту "Русского Севера", который охватывает за 7 дней 7 городов.