Поезд в сказку: как создается магия путешествия на "Русском Севере" Секрет успеха "Русского Севера": продаем билеты на поезд-сказку

Москва12 авг Вести."Русский Север" – это не обычный поезд, а настоящее путешествие в сказку. Об этом рассказал ИС "Вести" арт-директор поезда "Русский Север" Александр Назаров.

Круизный поезд "Русский Север" предлагает путешественникам маршрут на 4,5 тысячи километров через семь городов России: Архангельск, Беломорск, Мурманск, Петрозаводск, Сортавалу, Великий Устюг и Выборг. Туристы останавливаются в каждом из городов и знакомятся с ключевыми достопримечательностями региона, включая объекты ЮНЕСКО (Кижи), древние наскальные рисунки, природный парк "Териберка" и горный парк "Рускеала". Концепция тура "поезд-отель" предполагает ночные поездки в новый город, когда туристы спят, благодаря чему весь световой день посвящен экскурсиям.

Туристы не просто купили билет на поезд, а они купили билет действительно на поезд-праздник, поезд-сказку, где они должны получать удовольствие не только от экскурсий, от городов, которые мы посещаем, а еще, конечно, от того, что происходит у нас в замечательном составе поезда рассказал Назаров

Семидневный железнодорожный тур "Русский Север" включает посещение побережья Белого моря, тундровых ландшафтов и объектов культурного наследия. Программа путешествия предусматривает гастрономическое сопровождение: вагон-ресторан предлагает блюда национальной кухни, характерные для текущей локации маршрута.

Национальные блюда добавляются. Допустим, сейчас в нашем меню порядка семи аутентичных блюд регионов, которые мы будем проезжать: уха карельская со сливками, калитки, жаркое с говядиной и с клюквой, морсы ягодные, треска запеченная и многое другое рассказала директор вагона-ресторана туристского поезда "Русский Север" Анна Рихтер

По словам заместителя министра культуры и туризма Архангельской области Анны Тютриной, Архангельск по праву считается воротами в Арктику, так как именно из него начинались легендарные полярные экспедиции, и поэтому туристы с удовольствием посещают достопримечательности.

Одна из первых остановок – Архангельск. Здесь начинается Арктика, потому что именно из Архангельска уходили первые экспедиции покорителей арктических широт. У нас в Архангельске находится арктическое посольство, где каждый может узнать об истории этих арктических экспедиций, прикоснуться к предметам, которые были привезены с Новой Земли, с Земли Франца-Иосифа (архипелаг в Северном Ледовитом океане, входящий в состав Архангельской области. На территории архипелага находится самая северная точка страны – мыс Флигели. – Прим. ред.) рассказала Тютрина

Как отметила начальник туристского поезда "Русский Север" Ольга Орлова, неделя в поезде – это маленькая жизнь. Благодаря совместным развлечениям и прогулкам по новым городам случайные попутчики превращаются в настоящих друзей и, вернувшись домой, не теряют связь.

Здесь мы целую неделю вместе, начинаем дружить, плюс анимационная программа сплачивает, туристические программы, которые проходят на улицах, когда они выходят в городах. Они становятся друзьями, начинают звонить, писать, поздравлять с какими-то праздниками рассказала Орлова

Туристы высоко оценивают формат путешествий "Отель на колесах", отмечая его отличную организацию и продуманность маршрута. Насыщенная программа, включающая посещение нескольких локаций ежедневно, делает такой вид отдыха оптимальным решением для тех, кто стремится к быстрой смене обстановки и качественной перезагрузке.

Ранее сообщалось об организации курсирования поезда "Жемчужина Кавказа" аналогичного формата. В меню вагона-ресторана представлены традиционные блюда кавказской кухни.