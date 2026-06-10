Москва10 июнВести.Легендарный фирменный поезд "Красная стрела" — первый в стране — совершил юбилейный рейс из Санкт-Петербурга в Москву, приуроченный к 95-летию со дня его первого отправления, сообщает ТАСС.
"Этот поезд стал флагманом всего пассажирского движения. Первые вагоны класса СВ, класса люкс появились в поезде "Красная стрела", — отметил генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Дмитрий Пегов.
Перед отправлением поездной бригаде торжественно передали "Книгу благодарностей", в которую войдут отзывы пассажиров первого юбилейного рейса.
Праздничную атмосферу также украсили выступления Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга, детской студии Музыкально-драматического театра "Синяя птица" и хореографического коллектива "ПроДвижение".