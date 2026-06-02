Глава Башкирии рассказал, чем манит туристов республика Хабиров: санатории Башкирии считаются одними из лучших в России

Москва2 июн Вести.Башкирия может предложить туристам уникальные природные достопримечательности, увлекательную культурную программу и богатую местную кухню. Кроме того, санатории республики считаются одними из лучших в стране. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров.

В разговоре с KP.RU он отметил, что власти Башкирии приняли программу развития придорожного сервиса для автотуристов, чтобы их путешествие было комфортным.

Но все-таки наша жемчужина — природа и лечение. Мы по количеству туристов в санаториях 5-е место в России занимаем. У нас много природных объектов: Гумеровское ущелье — пожалуйста, ковыльные степи на юге республики, леса, водопады, озера сказал Хабиров

Глава региона также отметил сильные театральные труппы в Башкирии. Постановки идут на татарском, русском и башкирском языках.