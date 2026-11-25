Москва25 нояВести.Скоростная бессветофорная трасса протяженностью 5,7 тысячи километров, соединяющая европейскую часть России с Уралом и Сибирью, построена и в скором времени будет официально открыта. Об этом на заседании Государственной думы сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Скоростная дорога до Тюмени уже построена, в ближайшее время готова будет к открытию. 5700 километров без единого светофора, освещенная, от 4 до 8 полос, и вот она уже готоваподчеркнул Хуснуллин
По словам замглавы правительства, полностью освещенная магистраль шириной от четырех до восьми полос дойдет до Тюмени и станет ключевым элементом коридора "Запад — Восток".
Хуснуллин также отметил, что регионы подали заявки на проекты дорожного строительства на сумму 2 трлн рублей на ближайшие шесть лет, и кабмин прорабатывает источники их финансирования.