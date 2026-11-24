Хуснуллин: восточную часть КАД-2 планируется построить к концу 2029 года Хуснуллин: восточная часть КАД-2 будет закончена к концу 2029 года

Москва24 ноя Вести.Строительство восточной части второй кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге (КАД-2) планируется закончить к концу 2029 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

По его словам, на это уже выделены средства, определен подрядчик, идет подготовка территории.

Мы занимаемся КАДом-2, это Кольцевая автомобильная дорога, и рассматриваем вопрос ее расширения, планируем в ближайшее время доложить президенту о новых подходах, об объемах ремонта и строительства этой трассы… Восточную часть мы планируем закончить к концу 2029 года, деньги на это выделены. Подрядчик сейчас определен, мы ведем подготовку территории, в ближайшее время стартуем активно сообщил Хуснуллин

Ранее Марат Хуснуллин рассказал ИС "Вести" о совместных проектах России и Таджикистана.