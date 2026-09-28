Москва28 сен Вести.Строительство второго Северомуйского тоннеля Байкало-Амурской магистрали (БАМ), старт проходке которого дал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в начале сентября президент России Владимир Путин, будет завершено уже в 2032 году, тогда как предыдущий тоннель строился 26 лет. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Новый тоннель нужен для расшивки одного из "узких горлышек" БАМа, пояснил глава РЖД.

На Восточном [экономическом] форуме Владимир Владимирович Путин дал старт строительству Северомуйского тоннеля. Если представить тоннель и пропускные способности — это как песочные часы: сверху много, и узкое горлышко, через которое можно пропустить только определенное количество песка. Точно так же и здесь. Тоннели на Восточном полигоне, на БАМе являются сдерживающим фактором. Соответственно, и с позиции надежности, и маневренности нам нужен новый тоннель. Вот он сейчас строится. Длина более 15 км, предыдущий тоннель строился 26 лет. Понятно, что сейчас другая технология, новые технологически мощные щиты, но, все равно, окончание строительства будет в 2032 году сообщил Белозеров

При этом сам тоннель – лишь один из элементов расшивки существующих узких мест магистрали.

Да, намного быстрее, намного современнее технология, но это один из элементов. А нужно еще построить вторые пути, которые подходят к тоннелям, нужно еще дополнительно сделать электрификацию. То есть, соответственно, эта достройка будет продолжена. Но и не только один Северомуйский тоннель – это Кадарский, Кузнецовский тоннели должны быть сделаны. Большой мост через Амур, чтобы вся цепочка этих узких мест была расшита подчеркнул Белозеров

Строительство второго Северомуйского и других тоннелей позволит кратно увеличить пропускную способность БАМа.

Соответственно, по результатам, когда работа будет закончена, пропускные возможности по БАМу будут увеличены в 2,5 раза. И если сложить БАМ и Транссиб, то мы прирастем до 270 млн тонн [в год], что является очень большой цифрой сказал глава РЖД

Также Олег Белозеров рассказал о расширении магистральной сети квантовых коммуникаций РЖД и о тестировании участка будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.