Хуснуллин рассказал о совместных проектах России и Таджикистана Хуснуллин: 330 компаний с российским капиталом работают в Таджикистане

Москва20 ноя Вести.330 компаний с российским капиталом сегодня работают на территории Таджикистана. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что Россия и Таджикистан не реализуют на данный момент какой-либо особый флагманский проект, но активно сотрудничают в бизнесе.

У нас 330 компаний в России, с российским капиталом работают на территории Таджикистана отметил вице-премьер

В целом, обе страны сегодня вовлечены в развитие большого числа проектов, а товарооборот между государствами растет подчеркнул Хуснуллин.

У нас достаточно большое количество проектов. Мы достраиваем школу, мы достраиваем театр, у нас будет реализован технопарк. У нас есть компании российские, которые заинтересованы в производстве хлопка и текстиля... У нас вообще все планы, какие были согласованы межправкомиссией, выполнены. У нас растет товарооборот ежегодный, в том числе поставка сельхозпродукции очень активно, как с нашей стороны, так и со стороны Таджикистана. У нас рост туристического потока на 26% со стороны Российской Федерации рассказал он

20 ноября состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Главы государств обсудили ситуацию в регионе и совместные меры по противодействию угрозам безопасности. Рахмон отметил, что сотрудничество Москвы и Душанбе устойчиво движется вперед.