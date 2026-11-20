Москва20 нояВести.Начались переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Рахмон лично вышел к порогу резиденции, чтобы встретить Путина. Пожав руки, они зашли внутрь. Лидеры будут обсуждать двухсторонние отношения, а также функционирование 201-й базы ВС РФ. Также среди тем диалога заявлено сотрудничество с Афганистаном.
Ранее президент Таджикистана лично встретил Путина у трапа самолета, когда тот приземлился в аэропорту Душанбе. Российский лидер прилетел на встречу сразу после саммита Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).