Путин в Душанбе начал встречу с Рахмоном

В Душанбе началась встреча Путина с Рахмоном Путин в Душанбе начал встречу с Рахмоном

Москва20 ноя Вести.Начались переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Рахмон лично вышел к порогу резиденции, чтобы встретить Путина. Пожав руки, они зашли внутрь. Лидеры будут обсуждать двухсторонние отношения, а также функционирование 201-й базы ВС РФ. Также среди тем диалога заявлено сотрудничество с Афганистаном.

Ранее президент Таджикистана лично встретил Путина у трапа самолета, когда тот приземлился в аэропорту Душанбе. Российский лидер прилетел на встречу сразу после саммита Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).