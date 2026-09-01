Путин: более 35 тыс. студентов из Таджикистана учатся в вузах РФ

Путин: в российских вузах учатся более 35 тысяч студентов из Таджикистана Путин: более 35 тыс. студентов из Таджикистана учатся в вузах РФ

Москва1 сен Вести.Более 35 тысяч таджикских студентов обучаются в российских вузах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Встреча Путина и Рахмона прошла в Бишкеке, в государственной резиденции "Ала-Арча".

В наших вузах обучается более 35 000 таджикистанских студентов сказал российский президент

Владимир Путин напомнил, что в городах Таджикистана работают пять школ с преподаванием на русском языке, в них учатся 6 000 детей. Также в Душанбе действует российско-таджикский университет.

Российский лидер прибыл в Киргизию 31 августа для участия в саммите ШОС. На полях мероприятия Путин проводит серию двусторонних встреч.