"Автодор" рассматривает 11 проектов для включения их в программу реализации 11 новых проектов могут войти в программу реализации "Автодора"

Москва27 ноя Вести.Госкомпания "Автодор" рассматривает 11 новых проектов для включения их в программу реализации. Об этом рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко в интервью ИС "Вести".

Действующий портфель компании включает 20 инвестиционных соглашений, а под ее управлением - 6 тыс. км дорог.

За последние два года мы рассмотрели более 30 проектов, которые нам предоставляли регионы на экспертизу. В объемах это около 3 трлн рублей и около тысячи километров рассказал Петушенко

По его словам, в портфеле у компании таких структурированных 11 проектов, которые предлагается включить в программу деятельности.