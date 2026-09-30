Москва30 сен Вести.Одним из главных направлением работ в новых регионах было восстановление трассы Р280 "Новороссия", которая идет до Белгорода и Волгограда. Об этом ИС "Вести" заявил председатель правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

По его словам, также были выполнены и другие работы, благодаря которым теперь можно проехать в Крым новым маршрутом.

Основной задачей было выполнение работ по восстановлению трассы Новороссия, которая идет по Северо-Азовскому морю. Трассы, соединяющей Донецк, Луганск, через Луганск, Новошахтинск, до Белгородской области и до Волгограда. И ко всему прочему были сделаны работы выше этой трассы. Например, Новотроицкая-Чаплинка позволила сформировать второй сухопутный маршрут, по которому автомобили движутся в Крым сообщил Петушенко

Также отмечается, что с 2022 года в новых регионах были построены и отремонтированы свыше 8 тысяч километров дорог.