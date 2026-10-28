В "Газпроме" сообщили о планах увеличить число автомобилей на газе до 29 тысяч

В "Газпроме" сообщили о планах нарастить число автомобилей на газе В "Газпроме" сообщили о планах увеличить число автомобилей на газе до 29 тысяч

Москва28 окт Вести."Газпром" планирует к 2030 году увеличить число машин своего автопарка, работающих на газомоторном топливе, до 29 тысяч единиц и более. Об этом сообщил ИС "Вести" председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

В компании намерены наращивать темпы перехода на метан.

Автомобили, переведенные на метан, дают колоссальную экономию. Мы за эти 10 лет в "Газпроме" получили экономии только на разнице [цены] топлива 24 млрд рублей. К 2030 году мы доведем количество автомобилей, переведенных на газомоторное топливо, до 29 400 и будем иметь порядка 41 млрд рублей экономии привел цифры Зубков

Он также указал на отсутствие необходимости искать и докупать газ при достаточном количестве топлива в России.

У нас есть сегодня много заводов, которые выпускают технику, те мощности, которые можем применять при переоборудовании. Их, конечно, надо расширять. И мы над этим работаем, у нас есть хорошие результаты, и надо это просто тиражировать больше на всю Российскую Федерацию резюмировал он

Ранее в пресс-службе "Газпрома" сообщали о завершении подготовки российских подземных хранилищ газа к зимнему сезону 2026-2027 годов, сформировав рекордный оперативный резерв.