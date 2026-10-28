Потребление газа транспортом в России вырастет до 13 млрд кубометров Гречанюков: потребление газа как моторного топлива превысит 13 млрд кубометров

Москва28 окт Вести.Потребление природного газа в качестве моторного топлива к 2035 году должно составить более 13 млрд кубометров, сообщил ИС "Вести" гендиректор ООО "Газпром газомоторное топливо" Олег Гречанюков.

Он сослался на концепцию развития рынка газомоторного топлива в стране, утвержденную в 2025 году.

В настоящее время уже подписана стратегия развития рынка газомоторного топлива, согласно которой потребление природного газа к 2035 году должно составить более 13 млрд кубов. При этом количество автомобильного транспорта вырастет до 1,3 млн единиц проинформировал Гречанюков

На сегодняшний день газ остается более дешевым топливом — экономия по сравнению с бензином составляет около 50%. Интерес автовладельцев к переводу своих машин на газ усилила ситуация с бензином в стране.

Также сообщалось, что парк транспортных средств на газомоторном топливе в России к 2035 году достигнет от 1 до 1,3 млн единиц.